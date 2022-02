Vasco assina memorando para venda de SAF para grupo americano 777 Partners

Acordo prevê investimento de R$ 700 milhões, além da empresa assumir R$ 1 bilhão em dívidas do clube

Divulgação / Vasco da Gama Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 Partners, após assinatura de documento para entendimento de venda do clube



O Vasco informou nesta segunda, 21, que assinou um memorando de entendimento para a venda de sua Sociedade Anônima de Futebol (SAF) para o grupo americano 777 Partners. De acordo com informações divulgadas pelo clube, a empresa pretende investir R$ 700 milhões ao longo dos próximos anos e assumir R$ 1 bilhão em dívidas do clube, e se tornaria acionista majoritário ao comprar 70% das ações do Vasco. O clube ainda irá constituir a SAF e então venderá o controle do futebol para a 777 Partners, que terá os direitos de uso do estádio de São Januário. Apesar do anúncio, a transação ainda não foi concluída, pois a transformação em SAF precisa ser aprovada pelos sócios e conselheiros; assim, o documento assinado pelo presidente vascaíno, Jorge Salgado, e os sócios da 777 Partners não é vinculante, ou seja, não estabelece obrigações até que o negócio seja finalizado. Além disso, durante um período de 90 dias, a 777 Partners irá conduzir uma “due diligence” confirmatória para que se possa finalizar o investimento.