Vasco demite Ramon Menezes após sequência negativa no Brasileirão

A demissão acontece após o time carioca ser derrotado pelo Bahia, fora de casa, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Reprodução Raamon Menezes foi demitido do Vasco



O Vasco anunciou na tarde desta quinta-feira, 8, que Ramon Menezes não é mais o treinador da equipe principal. A demissão acontece após o time ser derrotado pelo Bahia por 3 a 0, na última quarta-feira, fora de casa, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O revés ampliou a sequência negativa do Cruz-Maltino, que está há seis partidas sem saber o que é vencer, despencou na tabela do nacional e, recentemente, acabou se despedindo da Copa do Brasil depois de ser eliminado pelo rival Botafogo.

“O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Ramon Menezes não é mais o treinador da equipe profissional. O clube agradece os serviços prestados pelo profissional e, em breve, anunciará o seu substituto”, anunciou o clube carioca, em comunicado publicado no site oficial e divulgado nas redes sociais.

Ramon foi oficializado como substituto de Abel Braga no final de março deste ano. Em cerca de seis meses no comando do time carioca, ele somou 16 partidas , contabilizando oito vitórias, três empates e cinco derrotas. O ídolo da torcida vascaína deixa a equipe na 10ª posição do Brasileirão, com 18 pontos somados em 13 rodadas. O próximo confronto do Vasco está marcado para o sábado, 10, diante do Flamengo, em São Januário.