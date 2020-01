Vaza suposta nova camisa da seleção brasileira para a Copa América

Reprodução

Imagens de uma suposta nova camisa da seleção brasileira para a disputa da Copa América de 2020 vazaram nas redes sociais nesta semana. O site “Footy Headlines” foi o responsável pelo vazamento.

A tradicional cor amarela com detalhes verdes se mantém no uniforme, que seria inspirado na camisa usada no tricampeonato mundial, na Copa de 1970. A homenagem seria para comemorar os 50 anos do tri da seleção brasileira.

O escudo da CBF, que foi mudado no ano passado, já aparece em sua nova versão. A gola, em verde, tem em destaque triângulos em referência a bandeira do Brasil.