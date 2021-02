Vaza suposta nova camisa do Flamengo; Gabigol aparece como modelo

Confira a possível nova peça do Rubro-Negro carioca para a temporada 2021

Gabriel Barbosa comemora gol com a camisa do Flamengo



O Flamengo anunciará o seu novo uniforme somente no dia 26 de fevereiro, quando os jogadores do time profissional masculino passarão a usá-lo na disputa do Campeonato Carioca 2021. Nesta quarta-feira, 10, no entanto, uma foto de Gabriel Barbosa com a nova camisa viralizou nas redes sociais e agitou a web. Nela, o jogador ataca de modelo e posa com uma peça com listras horizontais rubro-negras bem grossas. Na parte preta da camisa, é possível identificar também a menção ao ano ade 1981, quando o Rubro-Negro carioca viveu o seu auge ao conquistar a Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes na mesma temporada. No Twitter, Gabigol não confirmou se a vestimenta é, de fato, a nova camisa da equipe principal. Contudo, o artilheiro brincou: “Novo manto do Mengão”, escreveu o centroavante, utilizando um emoticon de cara babando.