Vaza vídeo com suposta apresentação de Yaya Touré no Botafogo

O Botafogo ainda não concretizou as negociações com Yaya Touré, mas nesta sexta-feira, enquanto os boatos sobre o rumo da negociação tomavam conta da internet, o vídeo que supostamente seria utilizado para apresentar o meia vazou nas redes sociais.

Os dirigentes do Botafogo chegaram a desistir da contratação, fato informado pelo vice-presidente comercial do clube, Ricardo Rotenberg, em seu perfil no Twitter há três dias, mas as informações são a transferência ainda pode acontecer.

Anúncio de Yaya Touré no Botafogo vazou. pic.twitter.com/lwj5EJ9O2g — Caio Henrique 🇾🇪 (@caiohsanttos) March 6, 2020

Yaya Touré nasceu na Costa do Marfin, e já defendeu o Barcelona e o Manchester City. Aos 36 anos, sua última passagem foi no Qingdao Huanghai, da China.