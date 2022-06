Veja quem pode ganhar chance contra o Japão e encaminhar a passagem para o Catar

Amistoso contra a seleção nipônica está marcado para esta segunda; apesar de já ter definido boa parte do grupo que vai ao Catar, o técnico Tite ainda tem dúvidas em algumas posições

Marco Galvão/CBF Guilherme Arana durante treino na seleção brasileira



Quatro dias após golear a Coreia do Sul, a seleção brasileira volta a campo a partir das 07h30 (de Brasília) desta segunda-feira, 6, para enfrentar o Japão, em Tóquio, em um dos últimos amistosos antes da Copa do Mundo de 2022. Apesar de já ter definido boa parte do grupo que vai ao Catar, o técnico Tite ainda tem dúvidas em algumas posições. Assim, o confronto diante dos japoneses pode ser importantíssimo para alguns atletas que desejam embarcar com a Canarinho para o Oriente Médio – o torneio da Fifa será disputado entre 21 de novembro e 18 dezembro. Abaixo, a Jovem Pan Online selecionou quem tem a chance de encantar o técnico da Amarelinha às vésperas da lista final – vale lembrar que a entidade máxima do futebol deve liberar a inscrição de 26 atletas por nação.

Léo Ortiz

Publicamente, Tite diz que tem dúvidas para a montar sua dupla de zaga, considerado Thiago Silva, Éder Militão e Marquinhos jogadores de nível semelhante. A quarta vaga para a defesa, no entanto, está completamente aberta e quem pode ser aproveitar dessa brecha é Léo Ortiz. Convocado de última hora, o atleta do Red Bull Bragantino ficou no banco de reservas, mas não entrou no duelo com os sul-coreanos. Chamado em outras oportunidades, ele ainda não entrou em campo com a camisa da Canarinho e espera abocanhar a vaga diante dos japoneses.

Gabriel Magalhães

Quem vive a mesma situação é Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e que ainda não estreou com a camisa da seleção brasileira. O defensor, por outro lado, foi cortado do banco de reservas da partida diante da Coreia do Sul. O jovem, agora, tenta encantar Tite durante os treinos para ganhar alguns minutos contra os japoneses.

Guilherme Arana

Titular na lateral-esquerda e responsável por criar três gols diante da Coreia do Sul, Alex Sandro é um nome dado como certo na lista final da Copa do Mundo. A comissão técnica da seleção, porém, ainda não sabe quem deve ser o seu substituto no Mundial do Catar. Nesta Data Fifa de junho, Tite chamou Guilherme Arana mais uma vez e pode dar oportunidade ao jogador do Atlético-MG, que vive grande fase no futebol brasileiro e coleciona três partidas com a Amarelinha – ele também foi campeão olímpico na Tóquio-2020.

Alex Telles

O problema para o lateral do Galo é que Alex Telles, lateral-esquerdo do Manchester United, também foi convocado para os confrontos diante dos asiáticos. Um pouco mais experiente, o atleta soma seis jogos representando o Brasil e chama atenção pela boa batida na bola. Assim, a tendência é que o técnico da Canarinho coloque os dois em campo, em um “teste de fogo” diante dos nipônicos.

Danilo

Em alta no Palmeiras, Danilo foi convocado para defender a seleção brasileira pela primeira vez nesta data Fifa. Fora do banco de reservas na goleada sobre a Coreia do Sul, o meio-campista tem a possibilidade de ganhar minutos contra o Japão. A possibilidade de carimbar o passaporte para o Catar, todavia, é pequena, já que o volante sofre com a alta concorrência de Casemiro e Fabinho.

Rodrygo

Rodrygo ficou toda a temporada de 2021 sem ser convocado para a seleção brasileira e passava a impressão de que não voltaria a tempo de brigar por uma vaga na Copa do Mundo de 2022. Nos últimos meses, no entanto, o atacante voltou a chamar atenção no Real Madrid, brilhando em jogos importantes da Liga dos Campeões e retornando ao grupo liderado por Tite. Por mais que não tenha saído do banco de reservas contra os sul-coreanos, o jogador revelado pelo Santos tem chance entrar contra os japoneses para mostrar bom futebol e carimbar sua vaga.

Matheus Cunha

Matheus Cunha é outro que pode assegurar sua vaga diante dos japoneses. Xodó de Tite desde o ano passado, o atacante ficou fora da lista de relacionados das últimas rodadas das Eliminatórias por causa de uma lesão. Recuperado, o centroavante voltou a ser lembrado pelo treinador e até entrou no fim do último embate. Aos 23 anos, ele chama atenção por ter características de um autêntico camisa 9, algo que falta aos concorrentes no setor.

Jogadores praticamente garantidos na Copa do Mundo de 2022:

Goleiros: Alisson, Ederson e Weverton

Laterais: Daniel Alves, Danilo e Alex Sandro

Zagueiros: Thiago Silva, Marquinhos e Éder Militão

Meio-campistas: Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Coutinho

Atacantes: Neymar, Raphinha, Vinicius Júnior, Antony, Richarlison, Gabriel Jesus