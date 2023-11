Veja quem são os jogadores mais vencedores do Fluminense e que podem ser fundamentais contra o Boca Juniors

Conquista inédita da Libertadores passa por quarteto que já ultrapassou a casa dos 30 anos

MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE FC Felipe Melo e Marcelo são pilares do Fluminense de Fernando Diniz



Há no futebol a crença de que para chegar a grandes conquistas é preciso de um elenco “cascudo”. A definição não se encontra no dicionário, mas qualquer um que acompanha futebol sabe: é aquele tipo de atleta já consagrado, acostumado a grandes decisões e cheio de títulos no currículo. Quatro jogadores do Fluminense se encaixam nesta descrição: o goleiro Fábio, 43 anos, o volante e zagueiro Felipe Melo, 40, o lateral esquerdo Marcelo, 35, e o meia Ganso, 34. O quarteto tentará usar a experiência para levar o Tricolor das Laranjeiras ao inédito título da Libertadores, contra o Boca Juniors, às 17h, no Maracanã.

Marcelo é de longe o mais laureado de todos. Uma lenda no Real Madrid, considerado por muitos o maior clube do mundo, ele conquistou lá 36 dos 40 títulos (entre oficiais e não-oficiais) que soma em sua excepcional carreira. Seus troféus mais importantes com a camisa merengue foram os cinco de Liga dos Campeões da Europa. Hoje, ele tentará se tornar campeão também na América do Sul. Felipe Melo não teve passagem tão marcante pela Europa quanto o companheiro, mas seu currículo é invejável, com direito a duas Libertadores, ambas pelo Palmeiras. Quem também já chegou à “glória eterna” no elenco tricolor é Ganso, campeão com o Santos em 2011. Já Fábio viu seu Cruzeiro deixar a “Liberta” escapar em 2009, mas conquistou títulos importantes em azul (veja abaixo).

Fábio

Em seu centésimo jogo no Fluminense, o goleiro buscará a Libertadores que deixou escapar quando defendia o Cruzeiro, onde é um grande ídolo. Em 2009, o Estudiantes derrotou o time mineiro em pleno Mineirão e abriu uma ferida que pode ser cicatrizada neste sábado. A “Liberta” é o título que falta no currículo do veterano. Fábio tem 22 troféus em sua casa, sendo um deles com a seleção brasileira (era reserva na Copa América de 2004). Na Raposa, foi protagonista dos bicampeonatos brasileiro (2013 e 2014) e da Copa do Brasil (2017 e 2018).

Felipe Melo

As atitudes controversas às vezes escondem o grande jogador que é este fluminense de Barra Mansa (RJ), revelado pelo rival Flamengo. Na Copa do Mundo de 2010, por exemplo, a magistral assistência para Robinho foi esquecida após Melo ser expulso por um pontapé em Robben e se tornar o vilão da eliminação canarinho para a Holanda. Mas os 25 canecos que conquistou falam pelo volante. Nove foram pelo Galatasaray, onde é ídolo. Em sua volta ao Brasil, após 12 anos na Europa, viveu a era de ouro do Palmeiras, sendo protagonista no Brasileiro de 2018 e nas Libertadores de 2020 e 2021.

Marcelo

Cria do Fluminense, o lateral-esquerdo saiu muito cedo para o Real Madrid, quando tinha apenas 18 anos. Só foi sair de lá em 2022, aos 33, após 546 partidas, 38 gols, 36 títulos, oficiais ou não, e com a adoração da torcida. Só a Orelhuda (como é conhecida a taça da Champions) Marcelo levantou cinco vezes entre 2014 e 2022. Ele também ganhou quatro Mundiais da Fifa, quatro Espanhóis, três Supercopas da Europa, entre outros canecos. O sucesso no Real fez dele titular do Brasil em duas Copas (2014 e 2018). De volta ao Fluminense neste ano, comandou a equipe na conquista do Carioca.

Ganso

É inegável, Paulo Henrique Ganso não é mais o mesmo meia que parecia genial com a camisa do Santos. Na Vila Belmiro, o paraense brilhou ao lado de Neymar, ajudou o time a conquistar a Libertadores após 48 anos e só não é amado na Baixada por causa da conturbada saída para o São Paulo. Depois disso, Ganso viveu altos e baixos, mas se reencontrou no Fluminense após a chegada de Fernando Diniz. Apesar do efeito ioiô de sua carreira, soma nove títulos.