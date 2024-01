Velório de Zagallo será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro

Cerimônia está está marcada para acontecer no domingo, 7, com início previsto para as 9h30 e participação do público

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Morte foi anunciada pela família do ex-jogador e ex-técnico em publicação nas redes sociais



O velório do ex-jogador e ex-técnico Mário Jorge Lobo Zagallo, único tetracampeão mundial, será realizado na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A cerimônia está marcada para acontecer no domingo, 7, com início previsto para as 9h 30 (horário de Brasília) e será aberto ao público. Após o velório, o corpo do “Velho Lobo” será levado ao Cemitério São João Batista, localizado em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, e o enterro está marcado para 16h. A distância entre os dois locais é de aproximadamente 20km. Como o site da Jovem Pan mostrou, Zagallo morreu no fim da noite da sexta-feira, 5, por falência múltipla de órgãos. A morte foi anunciada pela família do ex-jogador e ex-técnico em publicação nas redes sociais. O comunicado exalta o “ídolo gigante” que foi Zagallo, dentro e fora de campo, e agrade as manifestações e homenagens.

“É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo. Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas. Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa”, diz a nota, publicada no Instagram. Zagallo estava internado desde o dia 26 de dezembro no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, Zagallo não resistiu devido à sua saúde fragilizada e idade avançada. No ano passado, ele também havia sido hospitalizado por 22 dias para tratar de uma infecção urinária.