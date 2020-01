Vice do Botafogo descarta contratação de Valdivia

Colo Colo/ Divulgação Valdivia



A volta de Valdivia ao futebol brasileiro não deve acontecer neste início de temporada. Depois de ter o nome especulado novamente no Palmeiras, o chileno foi oferecido ao Botafogo, mas não agradou a direção do Alvinegro.

Ricardo Rotenberg, vice-presidente Comercial e de Marketing e membro do Comitê Executivo de Futebol, afirmou via Twitter que descartou a chegada do meia ao clube da Estrela Solitária.

“Só para ninguém ter dúvida, Valdivia, chileno, não virá. Foi oferecido, porém foi descartado”, postou