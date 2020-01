Vice-presidente comenta negociações do Flamengo: ‘Michael mais avançada que do Pedro’

Alexandre Vidal/Flamengo

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, conversou com a imprensa no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira (9), e atualizou o status das negociações envolvendo o clube neste início de temporada.

“Tem conversa e interesse pelo Pedro, mas ainda em fase inicial. Seria um empréstimo. A contratação do Michael está mais avançada”, explicou Marcos Braz.

O vice-presidente do Rubro-Negro também comentou sobre a possível renovação de contrato de Bruno Henrique. O atacante tem vínculo com o Fla até 2021.

“Temos o sentimento de sempre querer deixar o jogador feliz. Estamos conversando para uma possível prorrogação, mas com calma. Ele ainda tem mais dois anos de contrato com o Flamengo”, afirmou.