Vice-presidente do Flamengo anima torcida sobre Gabigol: ‘Avançamos’

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, animou a torcida rubro-negra, nesta segunda-feira (13), ao revelar que a negociação envolvendo Gabigol avançou. Durante a apresentação de Pedro Rocha, o cartola disse que teve uma reunião com o staff do atacante e que tudo deve ser resolvido até a próxima semana.

“Com o Gabigol tivemos uma reunião muito boa. Avançamos. Acredito que até a próxima semana teremos um final, que espero seja um final feliz”, disse Braz.

O vice-presidente do Flamengo também comentou a possível renovação de Jorge Jesus e as especulações envolvendo o nome de Bruno Henrique

“O Flamengo vem trabalhando na renovação do Jorge Jesus. É evidente que a situação dele é prioridade. Como a gente sabia que ele ia diminuir um pouco as férias dele, entendemos que podíamos conversar aqui. Em relação ao Bruno Henrique, qualquer clube gostaria de ter, mas ninguém vai levar jogador do Flamengo com tranquilidade. Ainda tem duas temporadas de contato, o que não significa que a gente não vá rever a situação dele”, afirmou.