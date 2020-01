Vice-presidente e Alexandre Mattos deixam gestão de futebol do Cruzeiro

Marcello Zambrana/AGIF/Estadão Conteúdo Alexandre Mattos está fora da gestão de futebol do Cruzeiro



Pedro Lourenço, então vice-presidente e peça-chave no Núcleo Dirigente Transitório do Cruzeiro, anunciou que está deixando o seu cargo na manhã desta quinta-feira (9). Além do empresário, Alexandre Mattos, dirigente recém-contratado pela Raposa, também avisou que não faz mais parte da gestão de futebol do clube.

Em entrevista ao “Grupo Globo”, Lourenço, que também auxilia o time como patrocinador, informou a sua saída. “Com muita tristeza comunico meu desligamento do Conselho gestor do Cruzeiro. Quero pedir desculpas a torcida por esse momento tão difícil que nós vivemos. Estou com a torcida, não vou abandonar o cruzeiro, não vou tirar patrocínio, vou ajudar no que for preciso, mas não como gestor” afirmou.

Pedro Lourenço afirmou que o principal motivo de seu desligamento tem a ver algumas divergências com alguns membros do Núcleo.

“Eu tenho meu modo de ser, meu modo de trabalhar e um grupo de futebol é muito diferente de empresa, muitos palpites, muita cobrança, as pessoas não tem nem a menor ideia do que está acontecendo no clube. Não é fácil pegar um jogador que ganha R$ 750 mil e na minha posição de empresário, que tem o respeito de todos, oferecer para o cara R$ 150 mil que o Cruzeiro não tem como pagar”, contou.

“É triste, muito triste para mim. As pessoas não entendem, parte da imprensa não entende. Eu fui lá na reunião para expor os problemas, pagar salário da equipe que é nova e é o futuro do Cruzeiro, que não tem dinheiro. Paguei o ônibus que tava no reboque. As coisas que acontecem no Cruzeiro, a torcida não merece isso, tem que fazer uma eleição, ter um presidente. Peço desculpas por desapontar, mas nunca abandonarei o Cruzeiro”, continuou.

Com a saída de Lourenço, outro que deixa o Cruzeiro é Alexandre Mattos. Ex-diretor de futebol do Palmeiras, ele afirmou que renuncia ao cargo devido ao desligamento do empresário, responsável por levá-lo ao clube.