Vídeo mostra bandeirinha pisando no pé de preparador físico em Athletico-PR x Palmeiras; assista 

Reprodução/Twitter/@TiagoBSoares1 Momento da confusão entre bandeirinha chileno e funcionário do Athletico-PR



Um torcedor filmou o momento em que o bandeirinha Christian Schiemann tenta pisar no pé do preparador físico Túlio Flores, do Athletico-PR, durante a vitória contra o Palmeiras, em partida realizada na última terça-feira, 30, na Arena da Baixada, pela semifinal da Copa Libertadores da América. Nas imagens que circulam nas redes sociais, o auxiliar chileno pratica agressão enquanto ouve reclamações do funcionário e de jogadores do Furacão. Em entrevista coletiva após a partida, o executivo de futebol do clube paranaense, Alexandre Mattos, já havia denunciado o assistente e reclamado do árbitro principal, Roberto Tobar, também do Chile. “É um descontrole que eu nunca vi. Experiente, mas com muita polêmica. Eu não sei se ele estava nervoso. Ele veio com uma postura agressiva, xingando todo mundo. O árbitro é o poderoso da súmula. Ele deveria evitar o atrito entre os jogadores, mas saiu xingando as pessoas. Queremos fazer o repúdio porque isso precisa ser registrado. Ele tinha que ser a pessoa a acalmar a todos”, disparou o dirigente, que informou que o Athletico-PR fará uma queixa junto à Conmebol contra toda a arbitragem chilena. Além da agressão, o Furacão reclama das expulsões de Hugo Moura e do técnico Luiz Felipe Scolari.