Vila Nova reclama de arbitragem da CBF e diz que foi ‘assaltado’ contra o Fluminense

Após abrir 2 a 0, o time goiano levou a virada do Tricolor no segundo tempo, saindo em desvantagem na 3ª fase da Copa do Brasil

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Vila Nova reclamando da arbitragem no jogo contra o Fluminense



O Vila Nova ficou absolutamente revoltado com a arbitragem na derrota para o Fluminense, na noite da última terça-feira, 19, no Maracanã, pela partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Após abrir 2 a 0, o time goiano levou a virada do Tricolor no segundo tempo, saindo em desvantagem no duelo de mata-mata. A reclamação do Tigre, no entanto, deve-se ao pênalti marcado para os cariocas, que originou o primeiro gol da equipe de Abel Braga. “O que aconteceu essa noite no Maracanã foi vergonhoso! Fomos assaltados por uma arbitragem covarde! CBF, cadê o VAR”, disparou o clube nas redes sociais.

O Vila Nova ainda ironizou a marcação da penalidade, já que o juiz Rodolfo Toski Marques, em um primeiro momento, disse que não houve infração na jogada. “Afinal, quem inventou este pênalti: o árbitro, o bandeirinha ou o Fred?”, questionou o clube goiano, que também escreveu “complicado” ao republicar uma sequência de fotos postada pela página “Desimpedidos”, em que mostraria o árbitro não assinalando a falta e, depois, apontando para a marca da cal. Com o resultado adverso, o Tigre precisa de uma vitória de dois ou mais gols de diferença no dia 11 de maio, no Serra Dourada, para avançar às oitavas de final. O triunfo pela vantagem mínima leva a decisão para as penalidades, enquanto qualquer outro resultado dá a vaga ao Fluminense.

Afinal, quem inventou este pênalti: o árbitro, o bandeirinha ou o Fred? — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) April 20, 2022