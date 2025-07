Vinícius Júnior ganha estátua de cera e se impressiona com semelhança

A pedido do próprio jogador, um shopping de São Gonçalo, sua cidade natal, fará um período de exibição da obra até domingo (20), quando a peça será transportada para Nova York, onde fica o museu

Reprodução/Instagram/@vinijr Pelé, Neymar, Ayrton Senna, Adriana Lima e Alessandra Ambrósio são outros brasileiros que ganharam estátuas realistas de cera



O Museu Madame Tussaud revelou nesta quinta-feira (17) uma estátua de cera do atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid e da seleção brasileira, em evento no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com a presença do jogador. O local foi escolhido para reforçar o posicionamento antirracista de Vini. “Está muito parecido. Nunca imaginei chegar até aqui, nunca sonhei com isso. Meu sonho era chegar ao Flamengo, que era um sonho distante, mas o mais perto. Chegar aqui para o povo pobre, favelado e negro, onde todos vem celebrar o carnaval”, disse o jogador durante o evento. Em sua página oficial no Instagram, ao compartilhar as imagens, o jogador de 25 anos brincou: “Vinícius Júnior Jr.”.

Pelé, Neymar, Ayrton Senna, Adriana Lima e Alessandra Ambrósio são outros brasileiros que ganharam estátuas realistas de cera confeccionadas pelo Madame Tussaud.

A pedido do próprio Vinícius Júnior, um shopping de São Gonçalo, sua cidade natal, fará um período de exibição da estátua até domingo (20), quando a peça será transportada para Nova York, onde fica o museu.

