Vinícius Popó, atacante do Cruzeiro, está infectado pelo novo coronavírus

Reprodução/Cruzeiro Vinícius Popó testou positivo para Covid-19



O Cruzeiro informou, na noite deste domingo (31), que o atacante Vinícius Popó testou positivo para a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O jovem de 19 anos, no entanto, está assintomático e ficará afastado do restante do elenco mineiro até se recuperar.

“O Cruzeiro Esporte Clube informa que o atleta Vinícius Popó testou positivo no exame do Covid-19. Após o jogador responder ao questionário diário na sexta-feira, parte do protocolo implantado pelo Clube desde a volta dos treinos, foi realizado um exame cujo resultado saiu neste domingo”, comunicou a Raposa.

“Cabe ressaltar que Popó, durante os treinamentos e seguindo o protocolo, não obteve contato com nenhum outro atleta ou qualquer membro da comissão técnica”, completou.

Mais cedo, o rival Atlético-MG também havia comunicado um caso em seu plantel. Trata-se de Juan Cazares, meio-campista que também não apresentou sintomas.