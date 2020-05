Reviravolta! Yaya Touré rompe acordo com Vasco: ‘não posso me mudar para o Brasil’

View this post on Instagram

I regret to inform that due to personal reasons, Mr. Yaya Toure is no longer able to move to Brazil. We have reached an amicable consensus to terminate the agreement with immediate effect without any penalty or further obligation on both sides. I thank him for all the attention he has dedicated to this matter during our recent conversations. I wish him all success in any future projects and send the kindest regards to him and his family. Eu lamento informar que, devido a motivos pessoais, o Sr. Yaya Toure não poderá mais se mudar para o Brasil. Acordamos um consenso amigável para encerrar o contrato, com efeito imediato, sem nenhuma penalidade ou demais obrigações de ambas as partes. Agradeço a ele por toda a atenção dedicada ao assunto durante as nossas conversas recentes. Desejo a ele todo sucesso em quaisquer projetos futuros, e envio saudações a ele e à sua família. #Leven2020 #VaiDarVasco