Zagueiro diz que jogou Inter x Sport doente: ‘Com febre, dor de garganta e corpo mole’

Os torcedores do Colorado ficaram preocupados quanto a um possível surto de coronavírus no time gaúcho, líder do Campeonato Brasileiro, na reta final do torneio

Foto: FERNANDO ALVES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Adryelson durante Inter x Sport pelo Brasileirão



O Sport surpreendeu ao vencer o líder Internacional por 2 a 1, na noite da última quarta-feira, 10, em pleno Beira-Rio, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time pernambucano se afastou da zona de rebaixamento e deu um bom passo para a permanência na elite do futebol nacional. Ainda assim, um destaque negativo caiu na conta do Leão. Logo após o confronto, o zagueiro Adryelson admitiu que atuou diante do Colorado com sintomas da Covid-19.

“Doente, com febre, dor de garganta, corpo mole, mas eu não deixo de lutar por esse time. Vamos, nação. A Série A é nosso lugar”, disse o zagueiro, em vídeo gravado momentos após a partida. A postagem preocupou torcedores do Internacional, já que o defensor esteve em campo durante os noventa minutos mais acréscimos do confronto realizado em Porto Alegre.

Em entrevista coletiva, na tarde de hoje, o goleiro Marcelo Lomba, do Internacional, tranquilizou a torcida e disse que não contraiu a Covid-19. Restando três rodada para o fim do Brasileirão, o Colorado tem um ponto a mais que o vice-líder Flamengo – os times vão se enfrentar na penúltima rodada do torneio.