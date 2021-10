Zagueiro Léo Pereira é suspenso e vira desfalque para o Flamengo na final da Libertadores

Comissão Disciplinar da Conmebol aumentou para dois jogos a suspensão do zagueiro por cotovelada em jogador do Barcelona de Guayaquil, na primeira semifinal

Reprodução/ FoxSports Cotovelada de Léo Pereira rendeu suspensão e multa de 4 mil dólares



O Flamengo terá uma baixa na final da Copa Libertadores da América, marcada para o dia 27 de novembro, contra o Palmeiras. A Comissão Disciplinar da Conmebol informou nesta terça-feira, 12, a suspensão de dois jogos do zagueiro Léo Pereira, que foi expulso no primeiro jogo da semifinal contra o Barcelona de Guayaquil por cotovelada. O jogador já tinha cumprido a suspensão automática no jogo de volta, mas a entidade achou melhor suspendê-lo por mais uma partida. Além disso, a ação também rendeu ao jogador uma multa de quatro mil dólares (R$ 22 mil, na cotação atual). O valor será debitado automaticamente do pacote de direitos televisivos e patrocínio do Flamengo. A equipe carioca também se preocupa com lesões de Arrascaeta e Bruno Henrique.