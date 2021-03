Zico completa 68 anos e é parabenizado por torcedores do Flamengo: ‘Feliz Natal’

O clube rubro-negro, como não poderia ser diferente, prestou sua homenagem ao compilar os melhores gols do Galinho de Quintino em um vídeo; assista

Milhares de torcedores do Flamengo foram às redes sociais na manhã desta quarta-feira, 3, para parabenizar o ex-jogador Zico, que está completando 68 anos de idade. No Twitter, vários flamenguistas subiram a tag “Feliz Natal”, fazendo homenagens ao principal ídolo da história do clube. O Rubro-Negro, como não poderia ser diferente, também desejou um feliz aniversário e compilou os gols mais marcantes do Galinho de Quintino com a camisa da equipe carioca em um vídeo. Assista abaixo.

Entre os anos 1970 e 1980, Zico foi o protagonista da melhor geração da história do Flamengo. No Rubro-Negro, ele conquistou 25 títulos, entre eles um da Copa Libertadores da América (1981), um do Mundial de Clubes (1981), três do Campeonato Brasileiro (1980, 1982 e 1983) e sete do Carioca (1972, 1974, 1978, 1979, 1979 (especial), 1981, 1986). Ao todo, o Galinho anotou 508 gols em 732 partidas pelo Mengo.

Veja as homenagens abaixo:

NATAL RUBRO-NEGRO! 👑 ❤️🖤 Hoje é o dia do Rei Zico! O Camisa 10 da Gávea completa 68 anos de vida. Ele mudou a história do nosso clube para sempre. Com o Manto, ao longo de mais de 15 anos, o Galinho de Quintino foi campeão dos Brasileiros de 1980, 1982, 1983 e 1987… pic.twitter.com/ZIq047t9iz — Flamengo (@Flamengo) March 3, 2021

Sem Zico no Maracanã 🎶 HOJE TEM o aniversário de 68 anos do nosso ÍDOLO maior, o REI ZICO! 👑 #Zico68 É um dia especial para a Nação! Façamos a festa porque o nosso Galinho merece! 👏❤️🖤#CRF pic.twitter.com/3zJEaYOzAM — Flamengo (@Flamengo) March 3, 2021

Feliz natal, rubro-negros! Hoje é dia do rei, do mestre, do ídolo. Obrigada por ter honrado com gosto esse manto sagrado. Sua história com o Flamengo é linda, você é o maior que nós temos! Gratidão por tudo, meu ídolo. te amo. vida longa ao Rei Zico. ❤️ pic.twitter.com/0hfgn9y4S3 — kagallego #zicoday (@menkgo) March 3, 2021

hoje é dia do rei, do nosso maior ídolo!! que honra é ouvir as histórias que contam sobre nosso mestre. a história que ele escreveu pelo flamengo é a mais linda! zico é o maior que nós temos. feliz natal rubro negros.! vida longa ao nosso rei, obrigada por tudo craque❤🤴 pic.twitter.com/Vwu0FOuQvm — duda paquetá É OCTA ᶜʳᶠ #zicoday (@ronawIdo) March 3, 2021

O maior de todos os tempos; parabéns majestade, Zico! pic.twitter.com/Hk5i21IkV0 — Émerson 🛡 (@MensoFLA10) March 3, 2021

"Nós poderíamos não ser Rubro-Negros, mas esses certamente não seriamos nós!" O maior ídolo a vestir o único Manto Sagrado.Parabéns, Zico!!! O aniversário é seu, e o presente é sempre nosso. Eu desejo a todos um feliz natal!!! pic.twitter.com/WcwKxvT7d5 — ı̣ɯɐƆ🅕 (@acamilacrf) March 3, 2021

Parabéns, Rei. Te amo! @Galinho1953 Feliz Natal 🖤 pic.twitter.com/8QOfkEtfqS — bibi da américa e do brasil (@_biancacrf) March 3, 2021