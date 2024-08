Zubeldía foca na Libertadores após ‘preservar’ titulares do São Paulo no Brasileirão

Técnico do time paulista pretende usar a força máxima para enfrentar o Nacional, no Uruguai, nesta quinta-feira (15)

IAGO RODRIGUES/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Próximo jogo do tricolor é nesta quinta-feira (15)



O São Paulo iniciou a semana com a cabeça na Libertadores após cumprir a missão de conquistar três pontos no Campeonato Brasileiro sem desgastar a sua equipe titular. Nesta segunda-feira (12), o técnico Luís Zubeldía iniciou a preparação de olho em seus principais atletas. A intenção do comandante argentino é usar a força máxima para enfrentar o Nacional, no Uruguai. Com o planejamento já definido, a equipe faz o último treino nesta terça-feira (13), no CT da Barra Funda, antes de seguir viagem.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp Atento à pressão que sua equipe deve sofrer principalmente nos minutos iniciais, Zubeldía comandou um trabalho de posse de bola e pediu bastante movimentação a seus comandados. A atividade aconteceu em espaço reduzido já prevendo uma marcação mais severa por parte do rival. O time está praticamente definido e a única dúvida reside na lateral-direita, entre Rafinha ou Igor Vinícius. O esquema deve contar com uma marcação forte no meio com Luiz Gustavo comandando a proteção à defesa. No miolo de zaga, Arboleda e Alan Franco lideram o setor. Na frente, a velocidade de Ferreirinha vai ser a válvula de escape do treinador para a conclusão de Calleri na frente. A definição do time, no entanto, vai acontecer só na quarta-feira, na capital uruguaia. O primeiro duelo da fase de oitavas de final da Libertadores está marcada para quinta-feira, em Montevidéu. Já o duelo de volta, que vai definir a equipe classificada para as quartas de final, está agendada para a próxima semana (22/08), no MorumBis.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Tamyres Sbrile