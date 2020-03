Gabigol presenteia torcedor do Junior Barranquilla com camisa de treino

Reprodução/SporTV Gabigol emocionou torcedor do Junior Barranquilla com camisa de presente



Gabigol não é ídolo das crianças apenas no Brasil. Nesta quarta-feira, minutos antes do apito do árbitro na partida entre Flamengo e Junior Barranquilla, o centroavante presenteou um garoto colombiano com uma camisa de aquecimento.

O atacante estava se dirigindo ao vestiário quando entregou o presente. Rapidamente, o menino a vestiu e começou a chorar. A cena foi muito reproduzida entre torcedores no Twitter.

Antes da partida, torcedores do Barranquilla pedem camisa, de aquecimento, de Gabigol. pic.twitter.com/jVq1BUprl9 — Flamengo – Maior do Mundo (@maiordomundoofc) March 5, 2020

Veja o momento em que o torcedor mirim do Junior Barranquilla ganha a camisa de Gabigol e se emociona E há quem diga que "é só futebol"… pic.twitter.com/yAHqJIEzWo — HTE Sports (@HTE__Sports) March 5, 2020

Gabigol dá camisa de treino a garoto colombiano, que chora de emoção. 👏😍 https://t.co/62T14SfA2v pic.twitter.com/B2u0DftVkz — Flamengo – Maior do Mundo (@maiordomundoofc) March 5, 2020