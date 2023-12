Giuliano confirma acerto com o Santos para 2024

Atleta de 33 anos, que deixa o Corinthians, é um dos primeiros reforços do Peixe para a disputa da Série B do Brasileirão

JEFFERSON AGUIAR/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Giuliano comemora o gol do Corinthians em partida entre Corinthians x America MG em jogo valido pela vigesima oitava rodada do Brasileirao 2023



O meia Giuliano e seu agente, Felipe Nagel Reis, confirmaram na noite do sábado, 23, o acerto para que o atleta defenda o Santos na temporada de 2024, quando o clube da Vila Belmiro vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. “O meia Giuliano e seu agente, dr. Felipe Nagel Reis, confirmam o acerto com o Santos Futebol Clube”, diz a publicação feita no X (antigo Twitter). O atleta, que deixa o Corinthians, é uma das primeiras contratações da gestão de Marcelo Teixeira, que assumirá o clube da Vila Belmiro em 2 de janeiro. Giuliano tem 33 anos e começou sua carreira no Paraná Clube. O atleta, que já atuou pela seleção brasileira, também tem passagens por Internacional, Grêmio, Dnipro (Ucrânia), Zenit (Rússia), Fenerbahçe e Istanbul Basaksehir (os dois da Turquia) e Al Nassr (Arábia Saudita). Com a camisa do Corinthians, foram 143 partidas, com 12 gols e 15 assistências.