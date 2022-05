Gol do título da Liga dos Campeões coroa temporada de Vinícius Júnior

Atleta foi o vice-artilheiro do Real Madrid e o maior garçom do clube na temporada 2021/22; Neymar diz que jogador merece prêmio de melhor do mundo

JAVIER SORIANO / AFP Vinícius Júnior marca gol do título do Real Madrid na Champions League



Vinícius Júnior foi o herói da final da Liga dos Campeões. O atleta, que já é conhecido por ser o carrasco do Liverpool, já que contribuiu com a eliminação do time inglês na temporada passada, foi o responsável pelo único gol da partida que consagrou o Real Madrid como campeão. Esse é o 14ª título do time espanhol. Essa conquista coroa a temporada do brasileiro de 21 anos que teve um ótimo desempenho durante toda a competição. Foram 21 gol e 16 assistências em 51 partidas. Ele é o vice-artilheiro da equipe e o maior garçom do clube na temporada 2021/22.

De acordo com as estatísticas oficiais do campeonato, até a partida final ele tinha 82,25% de eficácia de passe, desempenhou 33,5km/h de velocidade média por jogo e foram mais de 122,5 km percorrido. Quando se fala em disciplina, ele também não fica atrás. O atleta só teve um cartão amarelo e 11 faltas. O bom desemprenho do brasileiro foi observado até mesmo por outro nome do futebol. Neymar, em entrevista a TNT Sports, chegou a dizer que ele merece o prêmio de melhor do mundo. “Assisti muito pouco futebol esse ano, para ser sincero. Mas, pelo que vi, Vinícius Júnior”, respondeu quando questionado sobre qual jogador merecia o prêmio. Apesar das falas do jogador do Paris Saint-Germain, Vini Jr não está entre os favoritos ao prêmio. Karim Benzema, companheiro de Vinícius Júnior no Real é a aposta para levar o troféu.