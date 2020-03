Com gols de Luiz Adriano e Willian, Palmeiras bate Tigre por 2 x 0 na Argentina

EFE/Juan Ignacio Roncoroni Luiz Adriano comemora primeiro gol do Palmeiras na Argentina



Na vitória do Palmeiras contra o Tigre por 2 x 0, jogo que marcou a estreia do alviverde na Libertadores da America, só valia gol bonito. Diante de um adversário tecnicamente mais fraco, Luxemburgo trouxe a campo um time diferente. Ramires ganhou uma chance no time titular, e Rony fez sua segunda partida com a camisa da equipe. Campeão da Superliga da Argentina, o Tigre faz apenas sua segunda participação no torneio.

No início, o Verdão organizou boas jogadas com Dudu e Willian, e apostou na velocidade pelas laterais para construir boas jogadas e surpreender o adversário. Palmeiras abriu o placar com um belo gol de Luis Adriano, que bateu colocado depois de cortar o marcador. Méritos da jogada para o lateral Gabriel Menino, que interceptou a bola ainda na intermediária. Esse foi o milésimo gol da equipe brasileira em partidas internacionais.

Após sair na frente, time se acomoda

Depois de abrir o placar, o Palmeiras não conseguiu imprimir seu ritmo na partida. Os erros na saída de bola e a falta de intensidade fizeram com que Tigre melhorasse em campo. Em um dos lances, Felipe Melo saiu tocando errado e perdeu o domínio. Moralles roubou, Cavallaro bateu e a bola passou perto do gol de Weverton.

Pouco tempo depois, foi a vez de Melivillo abafar a saída de bola palmeirense, ganhar de Gabriel Menino e levar perigo. O Alviverde não conseguia fazer uma boa transição da defesa para o ataque e deixava grandes espaços entre zagueiros e volantes.

Segundo tempo no ‘220’

O Palmeiras iniciou a etapa complementar com postura diferente. Logo aos seis minutos, Ramires acertou uma bola na trave, mostrando que o time acreditava em uma rápida definição da partida. O Tigre surpreendia, e apesar de estar na segunda divisão do campeonato nacional, segurava o resultado e ameaçava ocasionalmente a equipe brasileira.

Aos 15 minutos, o lateral direito do Tigre, Acuña, foi expulso ao dar um chute no palmeirense Rony. Rapidamente, Willian aproveitou a superioridade numérica no campo de ataque para ampliar o placar. Ele recebeu de Rony e teve tempo para dominar e chutar no ângulo de Marinelli.

Luxemburgo promoveu algumas substituições, tornando a equipe ainda mais dinâmica. Ramires deu lugar a Luan, e Luis Adriano ao garoto Gabriel Verón. O Palmeiras não saía do seu campo de ataque, e demonstrava toda a sua superioridade em campo. Aos 27 minutos da segunda etapa, Willian recebeu novamente com liberdade e cortou Marinelli. O goleiro derrubou o palmeirense dentro da área, mas o árbitro Wilmar Roldán mandou a jogada seguir. Substituído por Luxemburgo aos aos 38, Willian foi o melhor em campo.

Mesmo com a vitória – a 99ª na história da Libertadores -, a evolução do Palmeiras durante a partida deixou a torcida com a sensação de que Luxemburgo terá que ajustar alguns pontos na equipe para as próximas partidas, além de deixar dúvidas sobre qual será o time titular durante a competição. O próximo compromisso do Palmeiras é contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista, no próximo sábado, 7.

FICHA TÉCNICA

TIGRE 0 X 2 PALMEIRAS

TIGRE – Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Gerardo Alcoba, Néstor Moiraghi e Lucas Rodríguez; Sebastián Prediger e Jorge Ortiz (Domínguez); Juan Ignacio Cavallaro (Luna) e Diego Morales; Emanuel Dening e Melivillo (Galmarini). Técnico: Néstor Gorosito.

PALMEIRAS – Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matias Viña; Bruno Henrique, Ramires (Luan) e Dudu; Willian (Zé Rafael), Rony e Luiz Adriano (Veron). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

GOLS – Luiz Adriano, aos 17 minutos do 1º T; Willian, aos 19 minutos do 2º T.

CARTÕES AMARELOS – Melivillo e Rodríguez (Tigre); Menino (Palmeiras)

CARTÃO VERMELHO – Acuña (Tigre).

