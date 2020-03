Gre-Nal pela Libertadores não terá torcida mista pela primeira vez

Lucas Uebel/Grêmio Gre-Nal disputado no Estádio Beira-Rio, pelo Gauchão 2020



Pela primeira vez após cinco anos, o clássico entre Grêmio e Internacional não terá torcida mista. Válidos pela Libertadores, os jogos não vão contar com o setor que recebe habitualmente torcedores dos dois clubes.

Desde a última semana, já circulavam nas redes sociais boatos sobre o tema. A decisão foi tomada em conjunto pelos dois clubes. Vale lembrar que não há a previsão de torcida mista nos regulamentos da Conmebol, e segundo dirigentes, a procura pelo setor está diminuindo.

O primeiro Gre-Nal da história da Libertadores acontece na próxima quinta-feira, 12, às 21h, na Arena do Tricolor Gaúcho. Nesta quinta-feira, os sócios-torcedores já podem comprar ingressos pela internet. A venda para o público geral começa no sábado, se restarem ingresso. O jogo de volta é no dia 8 de abril, no Beira-Rio.