Guerrero decide e Inter estreia com vitória na Libertadores

EFE/Marcelo Oliveira Guerrero marcou dois gols e participou do terceiro no Beira-Rio



Paolo Guerrero decidiu o primeiro confronto do Internacional da Libertadores da América. O time venceu o Universidad Católica por 3 a 0 no Estádio Beira-Rio, com dois gols do peruano, e saiu na frente do Grupo E, que tem ainda o rival Grêmio e o América de Calo.

Os gaúchos tiveram dificuldades na primeira etapa, mas no segundo tempo, arrancou comandado pelo atacante. Aos 15 minutos, ele sofreu falta perto da área e fez a cobrança. A bola desviou em Asta-Buruaga e tirou qualquer chance de defesa do goleiro Dituro.

Logo em seguida, aos 22, o arqueiro da Católica errou na reposição e deu um presente para Thiago Galhardo, que fez a enfiada. Guerrero arrematou cruzado por baixo e ampliou.

Aos 26, Guerrero recebeu de Edenílson e deu um grande passe para Marcos Guilherme, que apenas empurrou para a rede.

O Internacional volta a campo na quinta-feira da próxima semana para disputar o primeiro Gre-Nal da história da competição, na Arena do Grêmio. O rival enfrenta o América de Cali ainda nesta terça, na Colômbia.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 3 X 0 UNIVERSIDAD CATÓLICA

INTERNACIONAL – Marcelo Lomba; Rodinei, Bruno Fuchs, Cuesta (Praxedes) e Uendel; Musto, Edenilson, Marcos Guilherme e Boschilia (Lindoso); Thiago Galhardo (Gustagol) e Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet.

UNIVERSIDAD CATÓLICA – Dituro; Asta-Buruaga (Piñares), Kusevic, Huerta e Parot; Munder, Saavedra e Aued (Nuñez); Fuenzalida, Zampedri e Puch (Valencia). Técnico: Ariel Holan.

GOLS: Paolo Guerrero, do Inter, aos 16 e aos 22 minutos do segundo tempo; Marcos Guilherme, do Inter, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Cuesta, Thiago Galhardo, Ariel Broggi, Boschilia (Internacional); Aued, Parot (Universidad Católica).

ÁRBITRO: Angel Arteaga (Venezuela).

* Com EFE