Guilherme diz que Santos está pronto para final contra Palmeiras neste domingo

Após vencer o primeiro duelo da final por 1 a 0, o Santos entra em campo com a vantagem do empate neste domingo, no Allianz

Abner Dourado/Agif/Estadão Conteúdo Atacante defende que Santos quer errar o menos possível no jogo decisivo do Campeonato Paulista



“Errar o menos possível e acertar na hora que tivermos a chance.” É com essa filosofia que o Santos vem se preparando, nesta reta final, para a segunda partida da decisão do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras. Para o atacante Guilherme, o passo decisivo para o objetivo do título, é conseguir neutralizar todos os pontos fortes do Palmeiras. Segundo ele, evitando surpresas, o time santista aumenta as chances de dar a volta olímpica. “O Palmeiras tem um grupo forte demais e que está há muito tempo junto. Sabemos o que temos de fazer”, afirmou o atacante que deu a assistência para o gol de Otero no último domingo, na Vila Belmiro. Após vencer o primeiro duelo da final por 1 a 0, o Santos entra em campo com a vantagem do empate neste domingo, no Allianz. Nesta semana, o técnico Fábio Carille aproveitou os treinos para acertar o time tanto na parte tática quanto na psicológica. “Olha, não dá para esconder a ansiedade pela partida né. Trata-se de um título, que seria muito importante para nós, ainda mais em um ano de reconstrução do clube. Fizemos uma boa primeira parte da final e temos essa pequena vantagem. Mas como temos falado internamente, precisamos é manter o pezinho no chão”, afirmou o jogador. A Jovem Pan transmite ao vivo o jogo neste domingo às 18h. Fique ligado.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações do Estadão Conteúdo