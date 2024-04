Histórico: Brasil conquista primeira vaga olímpica na canoagem de velocidade feminina

Valdenice Conceição conquistou o primeiro lugar na prova do C1 200m feminino com o tempo de 00:47.739, no Pan-Americano de Canoagem Velocidade, na Flórida

Reprodução/Instagram Ela fará companhia aos já classificados na categoria, Jacky Godmann e Filipe Vieira Santana



O Brasil garantiu mais uma vaga na canoagem de velocidade para as Olimpíadas de Paris 2024, marcando seu primeiro feito na categoria feminina. Na manhã desta quarta-feira (24), Valdenice Conceição conquistou o primeiro lugar na prova do C1 200m feminino com o tempo de 00:47.739, no Pan-Americano de Canoagem Velocidade, em Sarasota, na Flórida. Além do Brasil, a Colômbia também garantiu uma vaga no C1 200m feminino, com Manuela Gómez Sánchez. A baiana de 34 anos já conquistou outros grandes feitos. Em 2015, ela foi a primeira mulher do país a ganhar uma medalha em canoagem de velocidade em Jogos Pan-Americanos ao conquistar o bronze no C1 200m. Conhecida como Neta Canoa, Valdenice também tem um ouro da Copa do Mundo de Racice de 2017. Ela fará companhia aos já classificados na categoria, Jacky Godmann e Filipe Vieira Santana.

