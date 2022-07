Inter de Milão anuncia Mkhitaryan como novo reforço para a temporada europeia

Jogador armênio de 33 anos é a quarta contratação oficializada pelo clube italiano em quatro dias

Reprodução/Twitter/@Inter Henrikh Mkhitaryan foi anunciado pela Inter de Milão neste sábado, 2



A Inter de Milão anunciou, neste sábado, 2, a contratação do meio-campista Henrikh Mkhitaryan. O jogador armênio de 33 anos, que acumula passagens por Manchester United, Arsenal e Borussia Dortmund, deixou a Roma após o fim de seu contrato. Pelo clube da capital, o atleta disputou 117 partidas, marcou 29 gols e deu assistências em duas temporadas e meia. Ele é o quarto reforço anunciado pelo clube comandando por Simone Inzaghi em quatro dias para a temporada 2022/2023. “Olá, torcedores da Inter. Não vejo a hora de me juntar a vocês. Forza, Inter”, diz Mkhitaryan em vídeo divulgado pela equipe em suas redes sociais. Antes dele, a equipe nerazzurri, vice-campeã italiana na última temporada, já havia oficializado as contratações do goleiro camaronês Andre Onana, do meio-campista albanês Kristjan Asllani, que estava no Empoli, e do atacante belga Romelu Lukaku, que chega por empréstimo junto ao Chelsea.