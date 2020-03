Internado, Pelé tranquiliza fãs e afirma que está fazendo exames de rotina

EFE/ Ian Langsdon Pelé foi internado para realizar exames de rotina em São Paulo



Pelé usou suas redes sociais para esclarecer o motivo de uma internação. Nesta quarta-feira, o ex-jogador deu entrada em um hospital da capital para uma bateria de exames de rotina, segundo a publicação.

“Oi amigos, eu estou terminando meu segundo dia de exames físicos de rotina. Espero que até amanhã eu já seja liberado e possa voltar para casa e continuar minha fisioterapia. Estou muito bem graças a Deus”, escreveu.

Histórico

Em 2012, o Rei do Futebol colocou uma prótese no quadril. Desde então, enfrenta dificuldades de locomoção, chegando a aparecer em uma cadeira de rodas em algumas ocasiões. Os problemas de saúde o levaram para o hospital diversas vezes nos últimos anos. A última internação, em 2019, ocorreu durante uma viagem a Paris. Ele foi transferido para São Paulo para remover um cálculo renal.

A nova internação acontece pouco menos de um mês após a divulgação de uma nota oficial que negou um possível caso de depressão por conta dos problemas de saúde. A declaração foi motivada por uma entrevista de Edinho, filho de Pelé, ao GloboEsporte.

Na matéria, o ex-goleiro falou que o ânimo do pai estava muito afetado pelos problemas no quadril. “Obrigado por suas orações e preocupações. Eu estou bem. Estou completando 80 anos este ano. Eu tenho meus dias bons e maus. Isso é normal para pessoas da minha idade”, disse Pelé. “Não evito cumprir os compromissos da agenda sempre em movimento Continuo observando as limitações físicas da melhor maneira possível, mas pretendo manter a bola rolando”, acrescentou.

No entanto, Pelé não compareceu a inauguração de sua estátua no Museu da Seleção, no Rio, que aconteceu no último dia 20. Ele gravou um vídeo agradecendo a homenagem.