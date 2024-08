Japão ameaça processar quem assediar seus atletas pelas redes sociais

Atletas japoneses vêm sofrendo com críticas e xingamentos nas redes desde o ínicio das Olimpíadas

EFE/EPA/YAHYA ARHAB Sequência de bons resultados têm gerado o ódio de alguns contra o time japonês



O Comitê Olímpico do Japão (JOC) advertiu sobre a difamação e o assédio nas redes sociais contra os atletas durante as Olimpíadas de Paris-2024, e ameaçou tomar medidas legais contra a propagação de ameaças ou insultos dessa forma. “O incentivo e o apoio da população ajuda os atletas mas, por outro lado, há calúnias e críticas cruéis que podem gerar ansiedade ou medo nos atletas”, afirmou o JOC em um comunicado, onde também observou que considerará as medidas legais necessárias para impedir conteúdos difamatórios. “Atos que degradam ou incomodam os atletas que competem representando o país como nas Olimpíadas nunca poderão ser justificados”, disse nesta sexta-feira o ministro de Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia, Masahito Moriyama.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Eles podem praticar esses atos porque seus nomes e rostos não aparecem nas redes sociais, fica mais fácil para eles criticarem” (…) “Quero que aqueles que apoiam acompanhem mentalmente os atletas em vez de prejudicá-los”, completou Moriyama. Desde o início dos Jogos Olímpicos, na semana passada, alguns atletas japoneses têm sido alvo de mensagens difamatórias, como a marchadora Ayane Yanai e a judoca Uta Abe.

“As palavras duras de muitas pessoas me machucaram”, disse Ayane à agência de notícias japonesa “Kyodo”, que decidiu não competir em sua prova individual para se concentrar na prova de equipes mistas. “Cada atleta está aproveitando ao máximo cada momento e fazendo ajustes para ter o melhor desempenho sob o estresse da competição” (…) “Alguns atletas são forçados a tomar decisões difíceis após avaliarem sua condição antes da competição”, declarou o JOC, em referência às mensagens nas redes que chamaram Ayane de “egoísta”, entre outros adjetivos.

A judoca Uta Abe, favorita ao ouro em sua categoria 52kg antes dos Jogos e eliminada na segunda rodada, também foi muito criticada por ter chorado após a derrota. Esses dois casos se somam às ameaças recebidas por Francisco Garrigós, o primeiro medalhista espanhol destes Jogos, após sua luta contra Ryuju Nagayama nas quartas de final da categoria 60kg por um ippon, que gerou polêmica e desaprovação no país asiático e isso fez com que o judoca japonês pedisse o fim do linchamento público do espanhol.

*Com informações da EFE

Publicado por Fernando Keller