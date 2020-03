EFE O atacante brasileiro foi submetido aos testes da doença após quadro de febre durante toda a semana



O atacante Jonathas Jesus, ex-Cruzeiro e Corinthians, que defende atualmente o Elche, da segunda divisão do Campeonato Espanhol, apresentou resultado positivo em exame para coronavírus, segundo informações da Agência Efe.

O jogador brasileiro, de 31 anos, teve quadro de febre durante toda a semana e foi submetido a testes para identificar a doença. Os exames foram realizados no no sábado (14), em um hospital da cidade de Elche, localizada na província de Alicante, que fica no leste da Espanha.

Por meio de vídeo publicado nas redes sociais do clube, o jogador confirmou a informação. “Quero dizer obrigado a todos, pelas mensagens de apoio. Estou bem, já em minha casa e sob observação. Estou concentrado em me recuperar bem, para voltar o mais rápido possível para conviver com meus companheiros”, disse o atacante.

Com a confirmação da infecção no brasileiro, os demais jogadores do Elche, segundo informações da Efe, além de integrantes da comissão técnica e funcionários do clube, ficarão isolados em casa, enquanto também aguardam as informações sobre os exames que fizeram.

Outros casos

O zagueiro argentino Ezequiel Garay, do Valencia, anunciou que também deu positivo em teste para coronavírus. Esse foi o primeiro caso confirmado de jogador que disputa a primeira divisão do Campeonato Espanhol.

O defensor, de 33 anos, publicou uma mensagem nas redes sociais, em que garante estar muito bem de saúde, apesar da infecção.

“No momento, me resta ficar isolado”, escreveu Garay, que já vinha tendo pouco contato com o elenco do Valencia, porque se recuperava de uma operação no joelho direito, a que foi submetido no mês passado.

*Com informações da EFE.