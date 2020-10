Brasil derrota Peru por 4 a 2 nas Eliminatórias e Neymar supera Ronaldo em gols pela seleção

O segundo triunfo em dois jogos deixa a equipe de Tite com seis pontos, o mesmo número da Argentina, e mantém a primeira posição na classificação

Neymar chegou aos 64 gols pela seleção, superando Ronaldo (62), e se isolou como o segundo maior artilheiro do time, atrás apenas de Pelé



Em seu 50º jogo no comando da seleção brasileira, o técnico Tite esteve perto de sofrer sua quinta derrota nesta terça-feira, 13. Mas dois pênaltis, convertidos por Neymar, compensaram as falhas na defesa e a falta de criatividade para levar o Brasil a uma virada sobre o Peru, por 4 a 2, em Lima. O atacante anotou seu terceiro gol nos acréscimos, quando o time peruano já atuava com um a menos em campo. O segundo triunfo em dois jogos deixa a equipe de Tite com seis pontos, o mesmo número da Argentina, na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 por ter maior saldo de gols. O Peru, que já havia derrotado Brasil em 2019, tem apenas um ponto.

Na capital peruana, a seleção fez atuação atípica sob Tite. Falhando mais do que de costume na defesa, sofreu apenas pela terceira vez com o treinador dois gols numa mesma partida. Além disso, exibiu falta de iniciativa no setor ofensivo e abusou das ligações diretas. Os erros só não custaram a vitória porque Neymar soube aproveitar suas oportunidades, principalmente nas duas penalidades. O atacante chegou aos 64 gols pela seleção, superando Ronaldo (62), e se isolou como o segundo maior artilheiro do time. Só está atrás de Pelé (77).

O jogo

Satisfeito com a goleada na estreia, Tite fez apenas uma mudança em comparação ao time que atropelou a Bolívia. Trocou Everton Cebolinha por Richarlison, que acabou se tornando a principal aposta da seleção no primeiro tempo. Em uma etapa de pouca inspiração, com raras trocas de passe e evidente falta de entrosamento entre Casemiro, Douglas Luiz e Philippe Coutinho, o Brasil fez atuação abaixo do esperado. Restringiu suas investidas no ataque a ligações diretas, às vezes partindo até da zaga, sempre buscando Richarlison pela direita. O atacante atuava como ponta, sempre em busca dos cruzamentos na área.

A inoperância no ataque preocupava porque o Peru abriu o placar logo aos 5 minutos. E numa rara falha da defesa brasileira. Marquinhos afastou mal dentro da área e Carrillo emendou de primeira, da entrada da área. Weverton não conseguiu alcançar. O zagueiro acabou deixando o jogo poucos minutos depois, lesionado A seleção teve grande chance de ampliar aos 12, em cruzamento de Richarlison para Firmino. Na pequena área, o atacante do Liverpool bateu em cima de Gallese. Substituindo Gabriel Jesus, machucado, ele teria outra boa oportunidade, aos 40, sem sucesso

O empate saiu em penalidade sobre Neymar. Ele mesmo converteu, aos 27, em chute fraco, porém no canto direito do goleiro peruano. Anotou, assim, seu 62º gol com a camisa da seleção, empatando com Ronaldo. O segundo tempo começou mais equilibrado, com boas chances para os dois lados. Aos 9, Neymar cobrou falta com perigo e mandou rente ao travessão. Mas, quatro minutos depois, a defesa brasileira voltou a falhar, em lance semelhante ao primeiro gol. A zaga afastou mal e Tapia bateu de fora da área. A bola desviou em Rodrigo Caio e venceu Weverton.

Sem desanimar, o Brasil buscou novamente o empate, mais uma vez em bola parada. Neymar cobrou escanteio, Firmino cabeceou na segunda trave e Richarlison, em cima da linha, completou para o gol. A igualdade não tranquilizou Tite. Ele fez três mudanças de uma só vez: colocou Everton Cebolinha, Everton Ribeiro e Alex Telles Os dois primeiros se destacaram. E foi numa disparada de Cebolinha que surgiu o gol da virada brasileira. Após cruzar na área, pela direita, Neymar foi derrubado na área: novo pênalti para o Brasil. Ele repetiu o canto da primeira cobrança e anotou seu segundo gol na partida, aos 37 minutos. O atacante ainda marcaria o quarto aos 48 minutos, quando o Peru já jogava com um a menos – Zambrano foi expulso ao acertar uma cotovelada em Richarlison. A jogada do último gol foi iniciada por Cebolinha e Everton Ribeiro, que acertou o pé da trave. No rebote, Neymar só empurrou para as redes, sacramentando a vitória.

* Com informações do Estadão Conteúdo