Adriana Araújo leiloa medalha olímpica e recebe apoio para abrir academia de boxe

Pugilista foi a primeira mulher a ganhar medalha do esporte no Brasil em 2012, e pretendia abrir restaurante

LUCAS LACAZ RUIZ/AE/AE/ Adriana Araújo treinando antes da Olimpíada



Adriana Araújo, a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha de boxe em Olimpíadas, teve que enfrentar desafios financeiros que a levaram a leiloar sua medalha de bronze, obtida em Londres 2012, por R$150 mil. O valor arrecadado foi destinado à abertura de um restaurante na Bahia. Embora a venda não tenha sido motivada apenas por questões financeiras, ela considerou a transação uma alternativa necessária em sua vida. Recentemente, a medalha de bronze retornou a Adriana, algo que ela não esperava, após o CEO da SuperBet Brasil, Alexandre Fonseca, adquirir o item e oferecer apoio financeiro para a criação de uma academia de boxe em São Paulo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A atleta expressou sua alegria ao recuperar a medalha e pela chance de contribuir de volta para o esporte que a consagrou. Adriana cresceu em uma comunidade carente de Salvador e começou sua trajetória no boxe aos 18 anos, sob a orientação do treinador Luiz Dórea. Sua conquista em Londres 2012 não apenas a destacou, mas também representou um marco significativo para o boxe feminino no Brasil, abrindo portas para futuras gerações de atletas.

Apesar de suas realizações, Adriana não hesita em apontar as dificuldades que os atletas brasileiros enfrentam, especialmente as mulheres. Ela enfatiza a urgência de um maior apoio e investimento no esporte, para que mais mulheres possam ter oportunidades e alcançar seus sonhos, assim como ela fez.

Publicado por Fernando Keller

*Reportagem produzida com auxílio de IA