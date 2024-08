Alison dos Santos mostra cansaço e avança à final dos 400m com barreiras somente com o 4º tempo

Almir dos Santos, do salto triplo, também se classificou para as finais que acontecem na próxima sexta-feira

EFE/EPA/ANNA SZILAGYI Piu olha para Karsten Warholm, seu maior rival nesse momento



Principal representante do atletismo brasileiro nas Olimpíadas de Paris-2024, Alison dos Santos, o Piu, novamente deu susto, ficou somente em terceiro em sua semifinal no Stade de France e, mostrando cansaço, se garantiu entre os finalistas apenas após as três baterias, como um dos melhores por tempo – dois de cada bateria se garantem direto. Após sua corrida, ele mostrou enorme frustração e desespero com seu desempenho. Mesmo assim, se garantiu com o quarto melhor tempo. Após cruzar em terceiro na primeira série, Piu ficou aguardando o resultado das demais baterias para saber se garantia lugar na decisão dos 400m com barreiras.

Cansando no fim de sua prova, o brasileiro foi superado pelo principal concorrente ao ouro na Olimpíada, o norueguês e recordista mundial, Karsten Warholm, com 47s67, e o francês Clement Ducos, com 47,85. O brasileiro cruzou em apenas 47s95. Dono de expressiva marca de 46s29 na carreira e com um 46s63 em uma etapa da Diamond League na atual temporada, Piu não conseguiu acompanhar os concorrentes no final de sua bateria, mostrando, ainda, que o incômodo muscular revelado nas quartas, parece estar atrapalhando-o também.

As marcas ruins da segunda bateria fizeram a esperança de Piu crescer. Na bateria decisiva, com o compatriota Matheus Lima, o americano Rai Benjamin apenas administrou e cruzou com tempo melhor que o de Alisson, mesmo se poupando, com 47s85. O segundo brasileiro ficou em quarto, com 49s08, eliminado. Medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021, Piu piorou sua marca das semifinais, cruzando com semblante de sofrido e fazendo enorme força. Ele promete descansar bem para não dar fiasco na disputa por medalhas, na sexta-feira (9).

O astro brasileiro já havia dado um enorme susto na segunda-feira (5), nas quartas de final, quando começou com soberania, mas diminuiu o ritmo achando que cruzaria em primeiro e acabou caindo para o 3º lugar na bateria (fez 48s75), o que o colocou em semifinal dura. Rasmus Magi, da Estônia, e CJ Allen, dos Estados Unidos, ultrapassaram o brasileiro na ocasião. Nesta quarta, Piu largou bem, mas rapidamente foi superado por Warholm ainda na curva.

O segundo lugar já garantia a vaga, mas a queda de rendimento assustou, a ponto de ele também perder a posição para o francês. A vaga veio, mas sem motivos para comemoração. Matheus Lima tinha sido o segundo de sua bateria nas quartas, com 48s90 e se despediu ao também piorar o desempenho.

OUTROS BRASILEIROS

No salto triplo, Almir dos Santos está garantido vaga na final de sexta-feira com a quinta marca no geral. O brasileiro queimou sua primeira tentativa. Mas alcançou bons 17,06m na segunda tentativa, se colocando em terceiro no Grupo A, atrás do espanhol Jordan Diaz Fortun (17,24m) e de Fabrice Zango, de Burkina Faso (17s16m). Apesar de não alcançar os 17,10m que garantiam vaga direta, o brasileiro se garantiu por superar sete concorrentes na busca geral pelas 12 vagas.

Nas semifinais dos 110m com barreiras, o País teve dois representantes e sequer chegou perto dos oito finalistas. Rafael Pereira bateu logo nas duas primeiras barreiras e acabou perdendo tempo, ficando em último em sua bateria. Na terceira e última série, Eduardo Rodrigues largou mal e cruzou no sexto lugar, também fora da disputa por medalhas, com 13s44.

Já André Gallina não conseguiu se garantir na final dos 200m masculino. Na semifinal desta quarta-feira, o brasileiro não foi bem na largada, ainda se recuperou no fim, mas cruzou somente em sexto, com 20s60.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller