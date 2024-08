Ana Patrícia e Duda conquistam medalha de ouro no vôlei de praia em Paris 2024

Brasileiras colocam o Brasil no lugar mais alto do pódio na modalidade após 28 anos; meninas superaram as canadenses Brandie Wilkerson e Melissa Humana-Paredes

CARL DE SOUZA / AFP Brasileiras conquistaram lugar mais alto do pódio nos Jogos Olímpicos 2024



É ouro. Brasil bate Canadá e leva medalha de ouro no vôlei de praia após 28 anos nos Jogos Olímpicos. Ana Patrícia e Duda conquistaram a segunda medalha de ouro na categoria para o país. Após um primeiro set difícil, com Canadá abrindo o placar, as meninas precisaram se concentrar e chamavam a torcida para ajudar. Assim, finalizaram o primeiro set com vantagem. Jogando contra Brandie Wilkerson e Melissa Humana-Paredes, nesta sexta-feira (9), na Arena Torre Eiffel, a competição foi acirrada, valendo cada ponto marcado e muitas emoções. Em determinado momento do jogo houve uma tensão entre as jogadoras, havendo, inclusive, cartão amarelo para a brasileira Ana Patrícia e a canadense Brandie. O jogo terminou com 2 a 1 Brasil, que levou nas parciais 26 a 24, 12 a 21 e 15 a 10. Brasil fechou na liderança no quarto setpoint.

Após o resultado, o país acumula 14 medalhas no vôlei de praia, sendo quatro ouros, sete pratas e três bronzes. A primeira conquista foi em 1996, em Atlanta, com Jackie Silva e Sandra Pires.