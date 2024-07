Após ser eliminada do simples, Bia Haddad avança nas duplas ao lado de Luisa Stefani

Brasileiras venceram chinesas Yuan Yue e Zhizhen Zhang por 2 sets a 0

Após ser eliminada pela manhã da competição simples, Bia Haddad entrou em quadra novamente nesta segunda-feira (29) na competição por duplas. Ao lado de Luiza Stefani, ela avançou nas duplas e agora espera para conhecer a adversária. As brasileiras começaram perdendo o primeiro game, mas conseguiram se recuperar e fechar o set sobre as chinesas Yuan Yue e Zhizhen Zhang por 6×4, que só veio após um triplo break point. Na volta para o segundo games, elas souberam aproveitar os erros das chinesas e pontuaram em cima deles, o que fez com que conseguissem fechar o primeiro game do segundo set. O rendimento se manteve, e elas abriram dois games de vantagem. Mas, as chinesas se recuperaram e começaram a dar trabalho no jogo, diminuir a vantagem brasileira por duas vezes (2x 1 e 5×4), mas, sem margem para erros, as brasileiras fecharam o segundo games com 6 a 4, fechando o segundo set, e ficando com a vitória.