Atletas brasileiros chegam à vila paralímpica de Paris para os Jogos 2024

Os Jogos Paralímpicos em Paris estão se aproximando, com a primeira leva de atletas brasileiros já instalada na Vila Paralímpica. Com início programado para 28 de agosto e término em 8 de setembro, a delegação conta com 75 competidores de diversas modalidades, incluindo remo, tênis de mesa, vôlei sentado, tiro com arco, halterofilismo e bocha. A chegada dos atletas será gradual, com a próxima equipe, composta por doze jogadores de goalball, prevista para se juntar ao grupo até o dia 30 de agosto. Os atletas brasileiros serão hospedados em dois edifícios distintos dentro da Vila.

O prédio D10 abriga 64 apartamentos, com capacidade para acomodar até 226 atletas, enquanto o D11 possui 44 apartamentos, destinados a 28 competidores. Essa estrutura foi projetada para oferecer conforto e praticidade aos participantes, garantindo que todos tenham um espaço adequado para se preparar para as competições. Mariana D’Andrea, que conquistou medalha de ouro no halterofilismo, compartilhou sua satisfação com a infraestrutura da Vila. Ela destacou a energia positiva do ambiente, que promete ser um grande motivador para os atletas. Além disso, o diretor de esportes de alto rendimento do Comitê Paralímpico Brasileiro, Jonas Freire, fez questão de ressaltar a acessibilidade do local, que foi cuidadosamente planejada para garantir autonomia e conforto às pessoas com deficiência.

