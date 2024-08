Brasil vê número de ouros despencar e encerra Olimpíadas de Paris na 20ª posição do quadro geral

Com três títulos (judô, ginástica artística e vôlei de praia), o time brasileiro ficou bem aquém das sete medalhas douradas das últimas duas edições

Miriam Jeske/COB Thaisa beija a medalha de bronze conquistada no vôlei feminino



O Brasil encerrou sua participação na Olimpíada de Paris na 20ª colocação do quadro geral, com um total de 20 medalhas (3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes). As duas últimas saíram neste sábado (10), penúltimo dia dos Jogos. A seleção brasileira de futebol feminino perdeu por 1 a 0 para os Estados Unidos e ficou com a prata. Melory Svenson marcou o gol que deu a quinta medalha dourada às norte-americanas em Jogos Olímpicos. O Brasil, assim como em Atenas-2004 e Pequim-2008, terminou com a prata. Na véspera, a Alemanha garantiu o bronze ao derrotar a Espanha. Já a seleção feminina de vôlei conquistou a medalha de bronze após vencer a Turquia por 3 sets a 1, com Gabi sendo o grande destaque individual brasileiro na partida, marcando 28 pontos. Thaísa também brilhou com sete pontos de bloqueio. Com três títulos (judô, ginástica artística e vôlei de praia), o time brasileiro ficou bem aquém das sete medalhas douradas das últimas duas edições. Por outro lado, obteve o segundo maior número de pódios (20, só atrás dos 21 de Tóquio-2020).

A cerimônia de encerramento acontece hoje no Stade de France, com apresentações artísticas, celebrações e a tradicional passagem da chama olímpica para Los Angeles, cidade dos Estados Unidos que vai receber a próxima edição dos Jogos Olímpicos. A dupla campeã do vôlei de praia Duda e Ana Patrícia carregarão a bandeira brasileira no evento. O Brasil foi o melhor país sul-americano de Paris-24. Os Estados Unidos terminaram em primeiro devido ao maior número de pratas que a China (44 a 27), já que os dois países empataram em ouros (40). O Japão completou o pódio com 20 medalhas douradas.

Com informações da repórter Luciana Queiroz