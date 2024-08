Brasileiros fazem seu melhor tempo da temporada, mas ficam fora da final do 4x400m no atletismo

Atletismo ainda têm chance de medalhas com Alison dos Santos nos 400m com barreiras

Wander Roberto/COB Atletas Matheus Lima e Douglas Mendes



A equipe brasileira do revezamento 4x400m masculino conseguiu seu melhor tempo na temporada nesta sexta-feira (9) nas Olimpíadas de Paris-2024, mas o resultado foi insuficiente para levar o time à final da prova. Lucas Carvalho, Lucas Vilar, Douglas Hernandes Mendes e Matheus Lima terminaram a segunda bateria na quinta colocação com 3min00s95. Para se classificar diretamente, os brasileiros teriam que ficar entre os três primeiros. Também avançaram à final os dois melhores tempos dentre os que não chegaram na frente nas baterias.

Quem ficou com a segunda e última vaga por tempo foi a equipe da Zâmbia, com 3min00s08. O Brasil estava em sexto lugar após Lucas Carvalho abrir a prova com 45s53. Vilar correu em 45s33 e deixou a equipe na oitava colocação. Mendes ganhou uma posição após cumprir seus 400m em 45s39, e Lima fechou com 44s70, no quinto lugar próximo da vaga. Os italianos, que terminaram em terceiro na bateria e estão na final, foram 69 centésimos mais rápidos do que os brasileiros. Lucas Carvalho foi o único a disputar a prova individual dos 400m rasos. Fez 45s85 nas eliminatórias e 46s25 na repescagem sem conseguir vaga na semifinal.

*Com informações de Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller