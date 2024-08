Bruninho desabafa após eliminação precoce do vôlei: ‘Lutei como todas as minhas forças’

Brasil foi eliminado nas quartas de final, algo que não acontecia desde a edição de Sydney, em 2000

Reprodução/Twitter/@Time Brasil Bruninho conquistou três medalhas olimpícas pelo Brasil



O levantador da seleção brasileira de vôlei, Bruninho, usou as redes sociais para desabafar após a eliminação precoce do Brasil nas Olimpíadas de Paris e deu indícios de que pode estar se aposentando. “Eu lutei com todas as minhas forças. Todos esses 18 anos, o meu maior orgulho sempre foi vestir essa camisa e representar meu país”, escreveu em suas redes sociais. “Nem nos meus melhores sonhos imaginei poder disputar 5 Olimpíadas, conquistar 3 medalhas olímpicas, e todos os títulos possíveis pela seleção”, acrescentou. O Brasil foi eliminado na segunda-feira (6) pelos Estados Unidos e caiu nas quartas, algo que não acontecei desde as Olimpíadas de Sydney. “Momentos mágicos que estarão sempre na minha recordação… Fruto de muita paixão, dedicação e luta. Família, amigos e todos que estiveram comigo, obrigado de coração”, continuou Bruninho em sua classificação.

O levantador da seleção tem 38 anos e com a camisa do Brasil conquistou:

Jogos Olímpicos: 1 ouro (Rio 2016) e 2 pratas (Pequim 2008 e Londres 2012)

Jogos Pan-Americanos: 2 ouros (Rio 2017 e Guadalajara 2011)

Campeonato Mundial: 1 ouro (Itália 2010) e 2 pratas (Itália/Bulgária 2018 e Polônia 2014)

Liga Mundial: 4 ouros (Moscou 2006, Katowice 2007, Belgrado 2009 e Córdoba 2010) e 5 pratas (Gdansk-Sopot 2011, Mar del Plata 2013, Florença 2014, Cracóvia 2016 e Curitiba 2017)

Liga das Nações: 1 ouro (Rimini 2021)

Copa do Mundo: 2 ouros (Japão 2007 e 2019).