Comentarista é demitido após falas sexistas sobre nadadoras australianas nas Olimpíadas

Em pronunciamento nas redes sociais, jornalista afirmou que ‘nunca foi intenção aborrecer ou menosprezar ninguém e, se o fiz, peço desculpas’

Reprodução/X/esportebobballard Ballard tem mais de 40 anos de experiência como jornalista e comentarista esportivo e é especialista em esportes aquáticos



A cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris durou pouco para o comentarista Bob Ballard, da rede de TV europeia Eurosport, propriedade da Warner Bros. Discovery. No sábado (27), ao acompanhar o revezamento feminino 4x100m livre, Ballard fez comentários sexistas sobre as atletas da seleção australiana. Enquanto as nadadoras Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Emma Mckeon e Meg Harri se dirigiam ao Centro Aquático de Paris para receberem a medalha de ouro que haviam acabado de conquistar, Ballard comentou: “Bem, as mulheres estão terminando. Você sabe como elas são… Andam por aí, se maquiam”, disse, de acordo com o reprodução do jornal The Independent. A equipe feminina da Austrália havia acabado de fazer história com seu tempo de 3:28 92, garantindo o quarto ouro consecutivo nas Olimpíadas. As falas do comentarista geraram revolta nas redes sociais, o que levou a Eurosport a se manifestar e divulgar que o comentarista foi demitido de sua função. “Durante um evento da cobertura do Eurosport na noite passada, o comentarista Bob Ballard fez um comentário inapropriado. Ele foi removido da nossa lista de comentaristas com efeito imediato”, diz o comunicado.

Ballard tem mais de 40 anos de experiência como jornalista e comentarista esportivo e é especialista em esportes aquáticos. Ele se pronunciou na manhã desta segunda-feira (29), em suas redes sociais. “Os comentários que fiz durante a cerimônia de vitória do revezamento estilo livre australiano no sábado causaram ofensa. Nunca foi minha intenção aborrecer ou menosprezar ninguém e, se o fiz, peço desculpas”, diz a primeira parte do texto. “Sou uma grande defensor do esporte feminino. Sentirei muita falta da equipe Eurosport e desejo a ela tudo de melhor para o resto das Olimpíadas. Nenhum outro comentário será emitido. Obrigado”, concluiu Ballard. O mote dos Jogos de Paris 2024 é justamente a igualdade, premissa defendida pelo Comitê Olímpico Internacional, que trabalhou para que as mulheres fossem, pela primeira vez, 50% dos atletas participantes.

Veja a publicação:

Right here it is the statement pt 1: The comments I made during the Australian freestyle relay victory ceremony on Saturday have caused some offence. It was never my intention to upset or belittle anyone and, if I did, I apologise. I am a massive advocate of women’s sport. I — Bob Ballard (@bobballardsport) July 29, 2024

Part two of statement: I shall miss the Eurosport team, dearly and wish them all the best for the rest of the Olympics. No further comment will be issued. Thank you. — Bob Ballard (@bobballardsport) July 29, 2024

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo