Djokovic vence Alcaraz e conquista medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris

Sérvio, atual número 2 do mundo, se vinga de espanhol após derrota na final em Wimbledon e leva medalha inédita

EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Carlos Alcaraz adia o sonho de igualar o feito de Rafael Nadal, único atleta que ganhou o ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008



Novak Djokovic e Carlos Alcaraz voltaram a se enfrentar, nesse domingo (4), em mais uma grande final do tênis, três semanas após a decisão em Wimbledon, quando o jovem espanhol derrotou o veterano por 3 sets a 0. Os atletas confirmaram o favoritismo durante a competição, após o italiano Jannik Sinner, número 1 no ranking da ATP, anunciar que não participaria dos Jogos em Paris, em decorrência dos sintomas de amidalite sentidos durante os treinamentos para o torneio. Sem perder nenhum set, Alcaraz chegou à decisão passando pelo libanês Hady Habib (6/3, 6/1), pelo neerlandês Tallon Griekspoor (6/1, 7/6), o russo Roman Safiullin (6/4, 6/2), o norte-americano Tommy Paul (6/3, 7/6) e o canandense Felix Auger-Aliassime (6/1, 6/1). A trajetória de Djokovic, em sua quinta participação em Olimpíadas, também foi intocável, além de eliminar o maior rival, Rafael Nadal (6/1, 6/4), ainda passou pelo australiano Matthew Ebden (6/0, 6/1), pelo alemão Dominik Koepfer (7/5, 6/3), o grego Stefanos Tsitsipas (6/3, 7/6) e o italiano Lorenzo Musetti (6/4, 6/2).

Em Pequim 2008, o sérvio ficou com a medalha de bronze após a derrota para Nadal. A Quadra Philippe Chatrier, a maior do complexo de Roland Garros, foi o palco do duelo geracional. Como esperado, o primeiro set foi extremamente disputado. Apesar de Djokovic confirmar o primeiro serviço com certa tranquilidade, os finalistas precisaram salvar breakpoints e correr atrás de viradas ao longo dos serviços seguintes. Alcaraz teve cinco oportunidades para primeira quebra da partida durante o quinto game, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades e o serviço foi vencido, de forma extraordinária, por Djokovic, numa disputa que durou 14 minutos. Com 1 hora e 24 minutos de set, a parcial se encaminhou para o tie-break, vencido (7/3) pelo veterano de 37 anos e fechando o set em 7 a 6.

As dores no joelho, que voltaram a incomodar Djokovic antes da semifinal contra o italiano Lorenzo Musetti, pareciam não existir no confronto. O sérvio comprovava, a cada game, o porquê chegou à grande decisão e o nível de ambição em busca do único título não vencido na carreira. Ao todo, foram 12 oportunidades para conversões de break-point, 8 para Alcaraz e 6 para Djoko, mas sem nenhuma conversão. Com a mesma intensidade e alto nível a disputa, a partida se encaminhou para o segundo tie-break e a história foi escrita. O sérvio fechou o segundo set e se tornou o tenista mais velho a conquistar o ouro olímpico desde o retorno do esporte aos Jogos, em 1988. Com o triunfo, Djokovic também completa o “álbum de figurinhas” do tênis, chamado Career Super Slam, no qual o atleta vence os quatro torneios de Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open), ATP Finals, Copa Davis e as Olimpíadas. Carlos Alcaraz adia o sonho de igualar o feito de Rafael Nadal, único atleta que ganhou o ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e venceu Roland Garros, no mesmo ano.