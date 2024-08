Dora Varella consegue seu melhor desempenho em Olimpíadas, mas acaba ficando sem medalha

Brasileira vai bem na final, pórem bate na trave e fica a menos de quatro pontos de subir ao pódio

EFE/EPA/YOAN VALAT Paris (França), 08/06/2024.- Dora Varella do Brasil compete na Final Feminina Park das competições de Skate dos Jogos Olímpicos Paris 2024, no La Concorde em Paris, França, 06 de agosto de 2024. (Brasil, Francia, Concórdia) EFE/EPA/YOAN VALAT



O skate park feminino não trouxe medalhas para o Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024. A Brasileira Dora Verella foi a primeira a descer na disputa da final do skate park. Ela anotou uma nota de 85.06, e foi liderando prova. Sky Brown, uma das favoritas, fez uma boa volta mas errou no final, assim como Hinano Kusaki, que caiu logo de cara em sua primeira descida. A americana Bryce Westtein tomou a liderança após anotar 88.12, jogando Dora para a segunda posição. Ela foi seguida por Cocona Hiraki que tomou a liderança com um 91.98 e encerrou as primeiras descidas.

Abrindo a segunda descida, a brasileira começou muito forte e poderia ter retomado a lidernça, porém caiu no final e não melhorou a nota. Quem melhorou sua nota foi Aricia Trew, que fez 90.11 e subiu para a segunda posição. Sky Brown também melhorou sua nota e deixou a brasileira em quinto lugar.

Nas terceiras e últimas descidas, Dora precisava melhorar sua nota, e conseguiu ir para 89.14, porém não foi o suficente para subir ao pódio e ficou em 4° lugar. Arisa Trew fez uma volta exelente e fez 93.18 pontos e assumiu a liderança. Sky Brown assumiu a segunda colocação com um 92.31. Cocona Hiraki melhorou sua pontuação na última descida da competição, e ficou com a prata com 92.63.