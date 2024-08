Entenda por que os Estados Unidos são uma potência incontestável nos Jogos Olímpicos

Mulheres são responsáveis pela maioria das medalhas americanas em Paris 2024; lei ‘Title IX’, criada em 1972, impulsionou a prática esportiva feminina no país

YAHYA ARHAB/EFE/EPA Amit Elor, dos Estados Unidos, posa com sua medalha de ouro durante a cerimônia de entrega de prêmios da luta feminina 68 kg



Há menos de uma semana para o encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, os Estados Unidos se encaminham para terminar mais uma edição do torneio como a nação líder em medalhas conquistadas, feito realizado em todos os Jogos de Verão no século 21 (Sydney 2000, Atenas 2004, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2021), com exceção para Pequim 2008, onde a própria anfitriã, China, terminou em primeiro lugar no quadro geral. Até este momento, o país acumula 94 medalhas, sendo 27 ouros, 35 pratas e 33 bronzes, seguido da China, com 65 medalhas, e Austrália, com 43.

Historicamente, a prática do esporte faz parte da cultura dos Estados Unidos, tal como a ambição financeira, a “fome” de produção e resultados positivos. A junção desses pilares resulta na presença do “Big Five” (Os Grandes Cinco) dentro do ranking das ligas mais valiosas do mundo. Segundo os dados divulgados, no início de 2024 pela empresa especializada em negócios esportivos Sportico, o ranking é composto por:

NFL (futebol americano): US$ 5,1 bilhões (R$ 25,1 bilhões) NBA (basquete): US$ 4 bilhões (R$ 19 bilhões) MLB (beisebol): US$ 2,3 bilhões (R$ 11,3 bilhões) F-1 (automobilismo): US$ 1,53 bilhão (R$ 7,5 bilhões) Premier League (futebol inglês): US$ 1,51 bilhão (R$ 7,3 bilhões) NHL (hóquei no gelo): US$ 1,31 bilhão (R$ 6,46 bilhões) MLS (futebol dos Estados Unidos): US$ 678 milhões (R$ 3,3 bilhões) NWSL (futebol feminino dos Estados Unidos): US$ 66 milhões (R$ 325 milhões)

Além de tratar o esporte como um negócio, o país se destaca como a maior delegação nos Jogos, somando 11,5 mil atletas desde a primeira edição, em Atenas 1896. Na atual, 631 atletas estavam a bordo no barco que percorreu o rio Sena, durante a cerimônia de abertura do evento. Apenas nos jogos de 1980, em Moscou, os norte-americanos não estiveram presentes. O país liderou um protesto contra os soviéticos, em decorrência da invasão ao Afeganistão, um ano antes dos Jogos. Jimmy Carter, presidente na época, ameaçou confiscar o passaporte de atletas que viajassem para União Soviética e, com a forte influência do país, o movimento se alastrou ao redor do mundo, fazendo com que mais 69 países aderissem ao movimento, como Alemanha Ocidental e Japão. O boicote fez com que o número de nações presentes caísse para 80 — o Brasil terminou aquela edição em 17º, com 2 ouros e 2 bronzes.

A criação da Title IX

Na atual edição das Olimpíadas, 15 medalhas separam o total conquistado por homens e mulheres. O esporte feminino acumula 51 triunfos, com 17 ouros, 18 pratas e 16 bronzes, enquanto o masculino soma 36, com 9 ouros, 12 pratas e 15 bronzes. Não é a primeira vez que o desempenho das mulheres americanas se destaca em Jogos Olímpicos, e muito se reflete pela criação da “Title IX”, lei criada em 1972 e que resultou na igualdade em investimentos no esporte para ambos os gêneros, além de proibir qualquer discriminação, com base no sexo, em instituições estudantis ou programas educacionais. O incentivo ao jovem, independentemente do gênero, foi uma mudança fundamental para cultura do país, que ajudou tanto na diminuição da desigualdade, quanto no impulso da prática de esportes, fortalecendo a representatividade do país, dentro e fora dele.

Cerca de uma semana após o início dos Jogos de Paris, a China liderava o quadro de medalhas, levando os Estados Unidos a ignorarem, assim como fizeram em 2008, o critério de classificação oficial, que leva em conta o número de medalhas de ouro conquistadas para determinar o ranking. O país norte-americano passou a considerar o número total de medalhas como critério para ficar em primeiro lugar, mas não demorou muito para que a forma correta voltasse a ser utilizada.

O domínio não se estende para os Jogos de Inverno

Originalmente chamados de “Semana Internacional de Esportes de Inverno”, os jogos foram introduzidos para dar maior visibilidade e destaque aos esportes praticados no gelo e na neve, tendo sua primeira aparição em 1924, em Chamonix, na França. Também disputados de quatro em quatro anos, os Jogos de Inverno acontecem no intervalo dos Jogos de Verão. No histórico de conquistas, a Noruega supera os norte-americanos, por pouco, 368 medalhas (132 de ouro, 125 de prata e 111 de bronze) contra 305 (105 de ouro, 112 de prata e 88 de bronze), ambos os países tendo participado de 23 edições do torneio.