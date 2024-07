Hugo Calderano chega a Paris em alta e confiante em busca da medalha olímpica: ‘Estou numa fase muito boa’

Principal mesatenista brasileiro deve jogar entre 27 e 29 de julho e buscará uma medalha em sua terceira participação olímpica

Wander Roberto/COB Hugo Calderano é o principal mesatenista do Brasil



Hugo Calderano chegou a Paris nesta segunda-feira (22) para os Jogos Olímpicos. O principal mesatenista brasileiro quer aproveitar os dias que antecedem os Jogos para treinar com possíveis rivais para se aclimatar à França, mas não esconde o otimismo. “O período inteiro foi de cinco semanas e dividimos em três blocos. Fiz o primeiro bloco de treinos de 10 a 12 dias só para sentir a bola, treinando normal, sem um objetivo tão preciso. A partir daí, a ideia é ir subindo aos poucos a intensidade. No segundo, eu tive uma pequena lesão, então não consegui treinar muito, mas isso também me permitiu descansar. E, no terceiro, consegui voltar muito bem, subindo aos poucos a intensidade”, listou o mesa-tenista. Calderano garantiu que chega em Paris em alta e confiante após a intensa preparação. “Estou numa fase muito boa. Então, meu objetivo para esse ciclo olímpico era tentar manter e subir um pouco mais o sarrafo. Continuar fazendo o que eu que tenho feito O foco desse ciclo inteiro foi bastante a parte física”. O mesatenista deve jogar entre 27 e 29 de julho. E buscará uma aclimatação e ambientação às condições de jogo para esta sua terceira participação olímpica.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações do Estadão Conteúdo