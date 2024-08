Katie Ledecky vence final dos 800 m, iguala recorde de ouro entre as mulheres e chega a 14 medalhas na carreira

Nadadora americana igualou as nove vitórias da ginasta ucraniana Larysa Latynina, que competia pela União Soviética; equipe masculina dos EUA quebrou o recorde mundial e olímpico no revezamento 4×100 metros

Katie Ledecky fez história ao conquistar sua quarta medalha de ouro nos 800 metros livre durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024 — ela já havia sido campeã da prova em Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020. Com um tempo de 8min11s04, a nadadora americana alcançou sua 14ª medalha olímpica, igualando o recorde de mais ouros entre as mulheres, ao lado da ginasta ucraniana Larysa Latynina, que competia pela União Soviética (ambas têm nove no total). A medalha de prata foi para a australiana Ariarne Titmus, que completou a prova em 8min12s29, enquanto a americana Paige Madden garantiu o bronze com 8min13s00. Além de seu desempenho nos 800 metros, Ledecky já havia se destacado em outras provas, conquistando a medalha dourada nos 1.500 metros livre. Ela também obteve uma prata no revezamento 4×200 metros livre e um bronze nos 400 metros livre. Com essas conquistas, a atleta soma agora um total de 14 pódios em sua carreira olímpica, sendo nove deles de ouro, igualando lendas como Mark Spitz e Carl Lewis.

No penúltimo dia das competições de natação, a equipe masculina dos Estados Unidos quebrou o recorde mundial e olímpico no revezamento 4×100 metros medley, com um tempo impressionante de 3min37s43. Outro destaque do dia foi a canadense Summer McIntosh, que estabeleceu um novo recorde olímpico nos 200 metros medley feminino, completando a prova em 2min06s56.

Publicada por Felipe Cerqueira

