Noah Lyles vence os 100 m por milésimos e conquista o ouro para os EUA

Americano superou o jamaicano Kishane Thompson por apenas cinco milésimos de segundo e agora celebra seu primeiro título olímpico aos 27 anos

FRANCK ROBICHON/EFE/EPA Noah Lyles, dos EUA, celebra após vencer a final dos 100 metros rasos



Noah Lyles, dos Estados Unidos, venceu a prova dos 100 metros rasos com um tempo de 9s79, superando o jamaicano Kishane Thompson por apenas cinco milésimos de segundo. A decisão foi confirmada após uma breve expectativa, e Lyles garantiu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Thompson, que também marcou 9s79, ficou com a prata, enquanto Fred Kerley, outro americano, conquistou o bronze com 9s81. A vitória de Lyles marca a primeira vez que um atleta americano ganha a prova dos 100 metros desde Justin Gatlin em Atenas 2004. Após a era dominante de Usain Bolt, o sprint americano enfrentou dificuldades para recuperar o prestígio, mas agora, Lyles trouxe um alívio significativo para o ‘Team USA’, especialmente após a prata de Sha’Carri Richardson no evento feminino, derrotada por Julien Alfred de Santa Lúcia.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Lyles, que havia conquistado bronze nos 200 metros em Tóquio 2020, agora celebra seu primeiro título olímpico aos 27 anos. No ano passado, ele impressionou ao ganhar três títulos no Mundial de Budapeste. Com sua performance em Paris, ele se torna o favorito para os 200 metros e pode também buscar títulos nos revezamentos 4×100 metros e possivelmente nos 4×400 metros. Thompson, apesar da decepção pela prata, confirma seu lugar entre os melhores velocistas, sendo o mais rápido do ano com um tempo de 9s77. Fred Kerley retorna ao pódio após uma semifinal frustrante no Mundial do ano passado. O italiano Marcell Jacobs, campeão olímpico em Tóquio, ficou em quinto lugar com 9s85.

Classificação Final dos 100 Metros Rasos Masculino: