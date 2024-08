Paris 2024: saiba o que acompanhar nesta segunda

Brasil tem chances de medalha com as ginastas Rebeca Andrade e Júlia Soares e a canoísta Ana Sátila

Luiza Moraes/COB Rebeca Andrade tenta aumentar sua coleção de medalhas



Depois de um domingo (3) sem pódio para o Brasil nas Olimpíadas de Paris, o país tem chance de conquistar mais medalhas nesta segunda (4). A delegação brasileira estará presente em 10 modalidades, sendo duas finais, com Rebeca Andrade e Júlia Soares, da ginástica artística. No vôlei masculino, a seleção brasileira enfrenta os Estados Unidos por uma vaga nas semifinais. Invictas no vôlei de praia, Ana Patricia e Duda enfrenta a dupla japonesa Akiko e Ishi nas quartas de final. Já a canoísta Ana Satila, que vem tendo ótimo desempenho, inicia a briga por medalha às 10h na canoagem slalom.

Confira a agenda abaixo

Triatlo

3h – Brasil

Vôlei masculino – quartas de final

4h – Eslovênia x Polônia

8h – Itália x Japão

12h – França x Alemanha

16 – Estados Unidos x Brasil

Saltos Ornamentais

5h – Ingrid Oliveira

Atletismo

05h05 – Alisson dos Santos – 400 m com barreiras

– 400 m com barreiras 05h40 – Juliana Campos – Salto com vara

– Salto com vara 06h55 – Tiffani Marinho – 400 m rasos

400 m rasos 14h55 – Renan Gallina – 200 m rasos

200 m rasos 14h05 – Lucas carvalho – 400 m rasos

– 400 m rasos 14h50 – Valdileia Martins – Final do salto em altura

Vela

7h – Bruno Fontes

7h – Gabrielle Kidd

7h – Brasil

7h – Bruno Lobo

Ginástica Artística

7h36 – Rebeca Andrade e Júlia Soares – final trave

9h20 – Rebeca Andrade – final do solo

Hipismo

9h – Rodrigo Pessoa

Tênis de mesa – duplas

10h Thiago Apolonio/Marcos Freitas (POR) x Vitor Ishy/Guilherme Teodoro (BRA)

Canoagem Slalom

10h30 – quartas de final feminino – Ana Satila

11h15 – semifinal feminina

11h43 – disputa de 5º a 8º feminino

11h55 – Final feminina

Futebol masculino

13h – Marrocos x Espanha

16h – França x Egito

Vôlei de praia